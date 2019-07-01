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В Китае в первые пять месяцев 2019 года на 4% в годовом выражении увеличилось производство десятка основных видов цветных металлов, сообщает 1 июля Синьхуа со ссылкой на данные, обнародованные Китайской ассоциацией цветной металлургии. Отметим, что в список десяти видов цветмета входят медь, алюминий, цинк, свинец, никель, олово, ртуть, магний, сурьма и титан.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста по сравнению с прошлогодними показателями, общий объем производства в цветной металлургии за указанный период достиг 23,4 млн тонн.