Рига, , 18:50 — REGNUM

Безработица в Латвии в мае 2019 года была выше, чем в среднем по Евросоюзу, и составила 6,4%. Об этом свидетельствуют данные Eurostat, сообщает новостное агентство LETA.

Уличные художники. Рига

По сезонно выровненным данным средний показателей безработицы по ЕС составил 6,3%, что стало самым низким показателем с января 2000 года. Самым низкий уровень безработицы в этот период был зарегистрирован в Чехии (2,2%), за ней следует Германия (3,1%), Нидерланды (3,3%), Мальта (3,5%), Польша (3,8%)

По сравнению с Латвией, в соседней Литве уровень безработицы в мае 2019 года был ниже и составил 5,8%. Ваше, чем в Латвии, безработица была в Испании (13,6%), Италии (9,9%), Франции (8,6%), Хорватии (7%), Финляндии (6,8%), Португалии (6,6%) и на Кипре (6,5%).

Данные о безработице в Эстонии, Греции, Великобритании и Венгрии за май 2019 года недоступны.