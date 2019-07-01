Уфа, , 18:18 — REGNUM

Единая транспортная карта начала действовать в Башкирии с 1 июля 2019 года. Об этом в своём официальном Инстаграм-аккаунте сообщил врио главы республики Радий Хабиров.

Автобус Дарья Драй © ИА REGNUM

Карта получила название «Алга» («вперёд»), готовность принимать её выразили все предприятия общественного транспорта Башкирии, кроме одного частного перевозчика. Вместе с тем, Радий Хабиров не исключил, что в первое время эксплуатации карты ряд предприятий будут стараться по-максимуму сохранить наличную оплату проезда, причём делать это искусственно. «Некоторые явно будут пытаться создавать условия, чтобы вы и дальше платили «налом». Кто-то будет говорить, что терминал не работает, кто-то — что карта в обслуживании дорогая и так билет стоит дороже», — предупредил он. Хабиров попросил сообщать в Гостранс или ему лично о подобных случаях.

«Переход на транспортную карту — не мой каприз. Так живет весь мир. Таким образом мы выводим миллиардные потоки денег из тени. Это как раз те деньги, на которые мы чиним дороги и покупаем новые автобусы», — отметил глава Башкирии.

Хабиров также сообщил, что с 1 сентября будет введена новая система оплаты проезда — заплатив за одну поездку, пассажир в течение часа сможет пересесть на другой автобус и продолжить путь без дополнительной оплаты. Он также пообещал, что со временем на транспортную карту перейдут всех перевозчики, «независимо от того, что некоторые из них хотят дальше нарушать закон и не платить налоги».

Как сообщает Bash.news, «Алга» продаётся в киосках печати, торговых сетях и банковских офисах. Первой на единую транспортную карту перешла Уфа — в автобусах башкирской столицы установлено две тысячи терминалов. С 1 августа карта будем приниматься в общественном транспорте других муниципалитетов, а с осени специальными терминалами планируют оборудовать более семи тысяч единиц пассажирского транспорта.

Увеличится и количество самих автобусов. Радий Хабиров сообщил, что до конца августа предприятие «Башавтотранс» получит 404 новых автобуса разных классов. «Я прекрасно понимаю, что наш парк автобусов катастрофически устарел. Мы уже начали эту проблему решать», — сообщил глава Башкирии.

https://www.instagram.com/p/BzXY9t5CHQj/

Ранее Радий Хабиров заявил, что работа общественного транспорта имеет для Башкирии «стратегическое значение». Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, врио главы Башкирии поручил разработать концепцию развития общественного транспорта до 2024 года. Особое внимание в концепции будет уделено совершенствованию технического состояния автобусов, развитию сети автовокзалов и подготовке высококвалифицированных кадров.