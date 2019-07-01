Малгобек, Ингушетия, , 17:44 — REGNUM

В Ингушетии возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантом стало руководство строительной компании «Проф-Строй», которое уличили в хищении бюджетных средств при строительстве двух многоквартирных домов, сообщили ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Два дома в селениях Южное и Новый Редант Малгобекского района, которые возводила строительная компания, должны были быть сданы в эксплуатацию еще в 2017 году. После получения разрешения на их ввод в эксплуатацию, 12 квартир стоимостью более 20 млн рублей, должны быть переданы заказчику.

Обязательства по их государственной регистрации принял на себя застройщик. В августе 2017 года директор ООО «Проф-Строй» передал в министерство строительства Ингушетии оригиналы контрактов со штампами о госрегистрации в управлении Росреестра. После этого компании были переведены 3,6 млн рублей в счет аванса.

Однако позже выяснилось, что документы, переданные в минстрой, были фальшивыми, так как заверены они были фиктивными штампами о государственной регистрации и подписями госрегистратора. Поэтому до сих пор построенные дома не введены в эксплуатацию, а государство понесло ущерб на сумму 3,6 млн рублей.

Читайте также: При строительстве детского сада в Ингушетии украли 8,4 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии при строительстве детского сада в селении Верхние Ачалуки было похищено 8,4 млн рублей. В мошенничестве подозревают директора фирмы «Региональная Строительная Компания». Еще один факт мошенничества был установлен при строительстве учебного многопрофильного заведения в городе Малгобеке. Застройщик похитил 4,4 млн рублей.

Читайте также: Подрядчик украл 4,4 млн рублей при строительстве школы в Ингушетии