Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM

Информация, касающаяся экологических вопросов, должна быть доступна гражданам. Об этом 1 июля говорилось на рабочем совещании по экологии и природоохранной деятельноcти, пишет издание Накануне.Ru.

Как отметил советник уральского полпреда Алексей Багаряков, экологическая информация должна быть открытой и доступной гражданам. Это особенно важно в связи с повышением градуса активности и роста протестов в период реформы по обращению с ТКО.

Советник добавил, что ранее президент Владимир Путин дал установку на диалог между общественностью и чиновниками, и отметил, что в таком вопросе необходим компромисс, который «не уводит в сторону бездеятельности». При принятии решений необходимо в первую очередь опираться на позицию большинства. Это касается и вопросов, связанных со строительством предприятий, будь то мусороперерабатывающий завод или другой промышленный объект.

Багаряков добавил также, что с жителями необходимо обсуждать будущее строительство. Также нужно принимать меры для того, чтобы сохранить здоровье, благополучие и безопасность граждан.

При этом речь идёт не только о новых проектах. Население нужно информировать и о вреде, который причиняют окружающей среде уже действующие промышленные предприятия.