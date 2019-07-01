Махачкала, , 17:23 — REGNUM

Снижение административной нагрузки и сокращения объёмов отчётности позволит существенно увеличить долю легального бизнеса в сегменте малого и среднего предпринимательства. Об этом 1 июля в ходе заседания рабочей подгруппы Государственного совета РФ заявил первый заместитель министра экономического развития Пермского края Алексей Григорьев.

Заседание рабочей подгруппы Госсовета в режиме видео-конференц-связи провёл глава Дагестана Владимир Васильев. Обсуждались вопросы легализации предпринимательства и противодействия теневой экономике. Напомним, Васильев является ответственным за работу подгруппы по данному направлению. На сегодняшний день её участниками являются 40 человек, которые представляют 27 субъектов России.

Глава Дагестана поддержал инициативу, предложенную Алексеем Григорьевым, и заявил, что подгруппа приступает к выстраиванию партнерских отношений с бизнесом. По словам политика, во главу угла будет ставиться рост налоговых и иных поступлений от бизнеса в бюджет. Власти регионов со своей стороны будут обеспечивать открытость и прозрачность расходования средств.

«Цель нашей работы — выработка решений по созданию цельной, эффективной, функционирующей системы противодействия теневой экономике, которая позволила бы увеличить темпы развития легального бизнеса в стране и создать благоприятную предпринимательскую среду», — констатировал Владимир Васильев, чьи слова цитирует его пресс-служба.

Напомним, в начале июня общественный уполномоченный по международному праву Всеволод Сазонов заявил журналистам в ходе пресс-конференции, что многие бизнесмены скрываются от отчётности и не регистрируется в качестве предпринимателей. По словам омбудсмена, это приводит к росту количества уголовных дел по так называем предпринимательским статьям.

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