Рим, , 17:01 — REGNUM

Итальянская железнодорожная госкомпания может получить контрольный пакет акций авиакомпании Alitalia, передает La Stampa в понедельник, 1 июля.

Alitalia (cc) Adrian Pingstone

Нынешнее соглашение предполагает, что железнодорожная компания получит 30% акций обновленной «Алиталии», также к управлению компанией, помимо министерства экономики и финансов, будут привлечены несколько крупных итальянских компаний.

Однако вице-премьер по экономике Луиджи Ди Майо предложил и другой сценарий: если частные компании не смогут предоставить необходимого объема финансовых гарантий, железнодорожной госкомпании следует нарастить свою долю до 50%.