Ташкент, , 16:23 — REGNUM

Правление АО «Узбекнефтегаз» во главе с председателем компании переехало из Ташкента в Кашкадарьинскую область Узбекистана, сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь компании Мехрибон Маметова.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правление переехало в регион для оперативного решения вопросов и задач на местах, непосредственного контроля производственной деятельности предприятий, для работы с населением в целях экономного использования углеводородного сырья и другое», отметила Маметова.

По ее словам, созданы 7 рабочих групп, каждую их которых возглавляет один из руководителей компании.

«Например, в Кашкадарье группу возглавляет председатель АО «Узбекнефтегаз», а в Сурхандарьинской области — его первый заместитель», сообщила пресс-секретарь.

Группы будут осуществлять работу по увеличению добычи углеводородов, проверять существующую инфраструктуру, решать имеющиеся проблемы, в том числе в сфере безопасного использования и учета природного газа.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, мощности НХК «Узбекнефтегаз» позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год.