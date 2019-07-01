Нижний Новгород, , 16:20 — REGNUM

В рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» в период 2020—2021 годов планируется расчистить реки Тёша, Вичкинза и Сатис. Общая сумма финансирования этих мероприятий составит 167,9 млн рублей, из которых 166,225 млн рублей — средства федерального бюджета, 1, 679 млн рублей выделят из регионального бюджета, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

В частности, реки будут очищены от ила и наносов песка. Общая протяженность расчистки составит 25,3 км.

«Очистка трёх рек позволит создать в регионе дополнительные туристические объекты в сфере экотуризма. Также в Нижегородской области улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка и повысится качество жизни почти 208 тыс. жителей региона», — отметили в правительстве.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, постановление о распределении субсидий на создание инфраструктуры туристских кластеров подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в феврале 2019 году.

Согласно документу, на развитие кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» направят более 1 млрд рублей в период до 2021 года. Объем субсидий в 2019 году составит 222 млн рублей, в 2020 году — 380 млн рублей, а в 2021 — 400 млн рублей.

В марте Медведев подписал распоряжение, которое утверждало перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас—Дивеево—Саров» с общим объемом финансирования 14,334 млрд рублей до 2021 года.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в текущем году в рамках развития кластера средства будут направлены на реконструкцию участка дороги Ардатов — Дивеево и очистных сооружений в Дивееве, строительство водозаборного узла и сети водоснабжения села. Также ведется работа по строительству юго-восточного автомобильного обхода Дивеева, реконструкции железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2018 года Никитин говорил, что Нижегородская область намерена вложить в развитие этого кластера около 2,5 млрд рублей.