Киев, , 16:08 — REGNUM

Уже в июле на Украине будут официально объявлены тендеры на концессию двух морских портов — «Херсон» и «Ольвия».

Об этом заявил глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян на встрече с представителями американского бизнеса, сообщает пресс-служба ведомства.

Профильный министр, в частности, приглашал компании из США принять участие в концессионных проектах, отметив, что они реализуются с помощью и при поддержке Международной финансовой корпорации, а также Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

«В рамках уонцессионного проекта «Ольвия» предполагается строительство зернового терминала мощностью 2 млн тонн; общий объем инвестиций составит не меньше 4,9 млн долларов… и концессионный проект государственного предприятия «Херсонский морской торговый порт» — в рамках проекта планируется инвестировать в существующую инфраструктуры порта и модернизацию перевалочных мощностей; общий объем инвестиций составит не менее 8 млн долларов», — сказал Омелян.

ИА REGNUM напоминает, что и.о. руководителя Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс ранее обещал, что тендер на передачу в концессию стивидорной компании «Ольвия» и Херсонского морского торгового порта будет объявлен в мае 2019 года. Также он заявил, что о своем интересе сообщили несколько десятков компаний:

«Из 25 компаний, которые интересовались концессией Ольвии и Херсонского МТП, отпали буквально 2−3 компании. Но интерес есть и от турков, и от англичан, и от европейцев, и от тех компаний, которые работают на рынке сейчас… Сейчас все требуют условий», — заявлял Вецкаганс.

Морские порты Украины в январе-мае 2019 года сократили судооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, или на 47 судов — до 4808 судов. Согласно официальной статистике, больше всех обработал Измаильский порт — 1544 судов. Что касается отдаваемых в концессию портов, Херсонский на пятом месте — 315 судов, а вот результат «Ольвии» гораздо скромнее — всего 102 корабля.