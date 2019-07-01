Москва, , 15:47 — REGNUM

Начало недели для рубля станет, по всей видимости, продолжением позитивной тенденции к росту. Прошедший саммит «Большой двадцатки» показал, что торговые войны переходят в стадию замедления, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» («Центр аналитики и финансовых технологий») Дмитрий Будаев.

«Также остается открытым вопрос о санкциях против России. Оптимизма рынку добавляет двухсторонняя встреча президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, которые смогли договориться о перемирии в торговом противостоянии на прошедшем саммите G20 в Осаке», — отметил эксперт.

Поддержку рублю оказывает достаточно дорогая нефть марки Brent, которая в преддверии заседания ОПЕК+ перешла границы в $66 за баррель.

«Внимание инвесторов будет приковано к подписанию соглашения между странами — экспортёрами нефти ОПЕК и Россией о сокращении объемов добычи сырой нефти на срок до девяти месяцев. Сегодня, 1 июля, пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 62,90−63,40», — считает Будаев.

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