Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM

В Свердловской области один из трёх региональных операторов по работе с ТКО — «Спецавтобаза» — решил отказаться от посредника при выставлении квитанций некоторым клиентам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе организации.

В компании объяснили свой шаг следующими причинами: если в первые месяцы экологической реформы у оператора не было своей базы данных, по которой можно было выставлять платёжки, то сейчас ситуация изменилась. Поэтому с клиентами, ранее работавшими со «Спецавтобазой» через АО «Энергосбыт плюс», теперь перейдут на «прямой расчёт».

Переход затронет всех юридических лиц, а также физлиц, проживающих не в Екатеринбурге (более 30 муниципалитетов восточной зоны). В «Спецавтобазе» считают, что изменение улучшит взаимодействие с потребителями.

Напомним, в конце мая 2019 года свердловская Региональная энергетическая комиссия резко снизила тарифы «Спецавтобазы». В среднем сумма платежей упала на 30%.

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