Киев, , 15:34 — REGNUM

Сегодня Счетная палата Украины начала проверку деятельности госкомпаний «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» на предмет вывода газотранспортной системы из госсобственности. Об этом 1 июля заявила на заседании согласительного совета Рады лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня я свой день начала в Счетной палате, чтобы немедленно начать расследование доведения ГТС Украины до банкротства и проверки незаконного лишения Украины наибольшей стратегической собственности. Сегодня сутра Счетная палата приняла решение о начале анализа и изучения этой ситуации в НАК «Нафтогазе» и «Укртрансгазе». Хочу поблагодарить за это Счетную палату, потому что Счетная палата стала на сторону народа Украины, на сторону Украины. Я уверена, что их проверка остановит лишение Украины наибольшей стратегической собственности», — сказала Тимошенко.

Она обвинила экс-президента Петра Порошенко и его окружение в попытке лишить Украины стратегического актива — газотранспортной системы.

«Мы, как Верховная рада можем остановить воровство ГТС Украины. Прошу, поставьте на голосование закон №8107 (запрещает выводить ГТС из госсобственности — ред.) и прекратите, патриоты, лишать Украину самой ценной собственности Украины, прикрываясь бесконечными патриотическими лозунгами. А за этим воровство государственного имущества и коррупция… Под шумок смены власти продолжается отбор нашей стратегической собственности — газотранспортной системы. Переписывают на Публичное акционерное общество «Магистральные газопроводы Украины», доводят полностью до банкротства», — рассказала Тимошенко.

Она также отметила, что правительство Украины и госкомпания «Нафтогаз Украины» продают населению газ по цене 320 долл за 1000 кубометров, хотя на европейских рынках стоимость газа обвалилась до 118 долл за 1000 кубометров.

«Сейчас на европейских рынках природный газ стоит 118 долл за 1000 куб.м. На мировых рынках и в первую очередь на европейском цена упала в два раза, а тут продолжают сдирать с людей по 320 долл за 1000 кубометров. В парламенте лежит законопроект, который дает возможность установить нормальные цены на газ, на коммунальные услуги для людей. Никто ничего не делает», — возмутилась Тимошенко.

Напомним, 14 июня государственный оператор ГТС Украины компания «Укртрансгаз» заявила о нехватке средств на приобретение газа для собственных производственно-технологических потребностей. Компания инициировала переговоры с кредиторами, в частности «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности. «Укртрансгаз» предупредил о «чрезвычайной ситуации государственного уровня». Как отмечается в заявлении, компания не может рассчитаться с долгами перед поставщиками газа. Сумма задолженности за март — апрель 2019 года составляет около $155 млн. Компания предупредила о преддефолтной ситуации. Как отмечали в компании, самый большой долг — перед «Нафтогазом Украины».

Как сообщалось, 1 июля «Нафтогаз Украины» снизила цены на природный газ для промышленных потребителей. По данным пресс-службы «Нафтогаза», компания предлагает газ по цене 5017 — 5606 грн. (до 216 долл — ред.) за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам). В сравнении с ценами на июнь 2019 года, в июле цены снижены на 12,7−13,5%.