Сеул, , 15:30 — REGNUM

Южнокорейская компания Dongbu Insurance приобрела три филиала страховой компании Century Insurance Company (CIC). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 26 июня в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Guam представители двух компаний подписали договор купли-продажи акций.

Известно, что южнокорейская компания приобрела 80% акций филиалов Century Insurance Company, расположенных в Гуаме, Сайпане и Папуа-Новой Гвинеи и принадлежавших Tan Holdings Corporation.

Tan Holdings Corporation — американская холдинговая компания со штаб квартирой в Сайпане, владеющая 18 дочерними предприятиями в сфере логистики, энергетики, недвижимости.

Известно, что Dongbu Insurance имеет филиал на территории Гуама с 1984 года.

Как сообщили представители компании, процесс оформления и объединения компаний будет завершен во второй половине текущего года.