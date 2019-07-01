Сеул, 1 июля 2019, 15:30 — REGNUM
Южнокорейская компания Dongbu Insurance приобрела три филиала страховой компании Century Insurance Company (CIC). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.
По их словам, 26 июня в пятизвездочном отеле Hyatt Regency Guam представители двух компаний подписали договор купли-продажи акций.
Известно, что южнокорейская компания приобрела 80% акций филиалов Century Insurance Company, расположенных в Гуаме, Сайпане и Папуа-Новой Гвинеи и принадлежавших Tan Holdings Corporation.
Tan Holdings Corporation — американская холдинговая компания со штаб квартирой в Сайпане, владеющая 18 дочерними предприятиями в сфере логистики, энергетики, недвижимости.
Известно, что Dongbu Insurance имеет филиал на территории Гуама с 1984 года.
Как сообщили представители компании, процесс оформления и объединения компаний будет завершен во второй половине текущего года.