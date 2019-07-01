Горно-Алтайск, , 15:20 — REGNUM

Новая спецтехника для лесовосстановительных работ поступила в Республику Алтай в рамках национального проекта «Экология», — сообщает пресс-служба регионального правительства. Ключи от техники представителям лесничеств вручил врио главы республики Олег Хорохордин.

Иван Шишкин. Молодые сосны

Первая партия техники состоит из семи автомашин и трелеровочного трактора. Они поступили в распоряжение Алтайской базы авиационной охраны лесов, лесничеств «Байгол лес», «Каракокша лес», «Кош-Агач лес», «Онгудай лес», «Улаган лес», «Усть-Кан лес» и «Шебалино лес». Всего же в 2019 году по региональной программе «Сохранение лесов» (входит в нацпроект «Экология») в Алтай будет закуплена спецтехника на 65 млн рублей. Более 10 млн рублей дополнительно будет выделено на лесовосстановление. До 2021 года республика получит 94 единиц техники и оборудования.

Как отметил Олег Хорохордин в своём официальном Инстаграм-аккаунте, «вопрос сохранения лесов — важнейший для жителей республики».

«Мы всегда с уважением относимся к лесному богатству региона, стремимся его беречь всеми возможными силами. Друзья, давайте будем вместе беречь лес, при каждой возможности высаживать новые деревья и помогать природе восстанавливаться!» — подчеркнул Олег Хорохордин.

https://www.instagram.com/p/BzXpeVsp19h/

В мае 2019 года Олег Хорохордин в ходе встречи с жителями Турочакского района заявил, что лесное хозяйство Республики Алтай должно «обрести второе дыхание», для чего пообещал изыскать дополнительные механизмы, в том числе — позволяющие преодолеть некоторые запретительные меры, из-за которых сворачивается лесное производство, а занятые на нём люди остаются без работы или переезжают в другие регионы. Хорохордин намерен привлечь в регион инвесторов и стимулировать создание предприятий по грубокой переработке древесины.

«Наша ниша — экоэкономика, и сохранение природы будет абсолютным приоритетом. В рамках национального проекта «Экология» в целях сохранения лесов мы будем получать ресурсы на приобретение техники и лесовосстановление. Главная задача — грамотно распорядиться этими ресурсами, строго контролировать их целевое и своевременное освоение», — цитирует Хорохордина пресс-служба республиканского правительства.

В Республике Алтай лесом покрыто 44,4% территории, причём вся площадь лесного фонда является труднодоступной и относится к зоне лесоавиационных работ. В 2018 году в регионе произошёл 51 лесной пожар на общей площади 594,1 га. В течение последних 18 лет лесоустроительные работы в Алтае не проводились — прежнее руководство республики ссылалось на отсутствие средств.