Москва, , 15:14 — REGNUM

В России с 1 июля 2019 года началась третья волна внедрения онлайн-касс. Теперь их начнут применять все организации и индивидуальные предприниматели, сообщили в ФНС.

Так, обязательно использовать онлайн-кассы должны: ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы; ИП, которые занимаются розничной торговлей; ИП с наемными работниками, оказывающие различные услуги населению (парикмахерские, косметические, ветеринарные услуги, ремонт машин, перевозка пассажиров и т. д.).

За уклонение установки онлайн-касс ИП грозят огромные штрафы. В ФНС уточнили, на данный момент более 1,1 млн налогоплательщиков в РФ зарегистрировали 2,8 млн онлайн-касс.

Подробности: На онлайн-кассы в РФ перешли 46% юрлиц и 36% ИП

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на май 2019 года, на онлайн-кассы в РФ перешли 46% юрлиц и 36% ИП.

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