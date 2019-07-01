село Елшанка, Оренбургская область, , 14:45 — REGNUM

В Оренбургской области введена в эксплуатацию Елшанская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 25 МВт. Новый объект зелёной энергетики с 1 июля 2019 года начал отпуск электроэнергии в сеть, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и областного правительства.

Солнечная батарея

Елшанская СЭС построена на гетероструктурных солнечных модулях, произведённых на заводе «Хевел» в Новочебоксарске. Эффективность солнечного элемента на таких модулях достигает 23%. Прочие комплектующие для электростанции, включая инверторное оборудование и опорные конструкции, также произведены в России.

Прогнозная годовая выработка электроэнергии Елшанской СЭС составляет 30,5 млн кВт/ч, что позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4 млн кубометров природного газа ежегодно.

Ранее в Оренбургской области группа компаний «Хевел» построила и ввела в эксплуатацию Переволоцкую СЭС мощностью 5 МВт, Соль-Илецкую СЭС 25 МВт, Чкаловскую СЭС 30 МВт, Григорьевскую СЭС 10 МВт, а также Плешановскую и Грачевскую СЭС по 10 МВт каждая, которые в 2017 году были проданы ПАО «Фортум». Таким образом, установленная мощность солнечных электростанций под управлением «Хевел» в регионе достигла 95 МВт.

Всего в Оренбургской области на сегодняшний день, вместе с Елшанской, работают 12 солнечных электростанций общей мощностью 260 МВт.