Москва, , 14:38 — REGNUM

Новые правила продажи молока и молочных продуктов в России должны положительно сказаться на здоровье граждан. Теперь гораздо больше людей будут совершать осознанный выбор, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Молокосодержащие продукты пользуются популярностью у людей, желающих сэкономить на покупках, тогда как остальные покупатели могут запросто выявить такие товары из общей массы — их стоимость почти в два раза ниже, чем у натуральных продуктов», — отметил эксперт.

Тем не менее, по его мнению, ассортимент вполне может сократиться, так как не все продуктовые точки смогут организовать дополнительное пространство для продукции и им придется оставлять на полках лишь самые популярные товары, что может вызвать небольшое подорожание молочной продукции.

В данный момент наблюдается тренд на переход компаний, использующих пальмовое масло, из данного направления в сегмент десертов, где регуляторные требования проще, а цена реализации товара гораздо выше.

«Таким образом, в обозримом будущем количество молокосодержащих продуктов на полках рядом с молоком сократится, а регуляторы будут вводить схожие запреты уже по другим группам товаров.

Летом происходит традиционное снижение цен на молочку, так как коровы переходят на естественный корм, а значит, существенного роста стоимости произойти не должно. Однако стоит помнить о повышении НДС и инфляции, которые продолжат негативно влиять на стоимость продуктов питания», — высказал свое мнение Николаев.

Как сообщает ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, на всей территории России меняются правила продажи молочных продуктов.

Читайте также: В России с 1 июля вводится электронная сертификация молочной продукции