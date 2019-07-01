Ямусукро, , 14:30 — REGNUM

В этом месяце Кот-д'Ивуар и Гана, два ведущих мировых производителя какао, объединили свои усилия, чтобы ввести минимальную закупочную цену на какао. Две страны суммарно являются поставщиками более 60% какао на мировом рынке, передает информационное агентство Reuters.

По данным журналистов, мера направлена на борьбу с повсеместной бедностью в среде производителей какао, которая ухудшает репутацию шоколада и угрожает будущему индустрии в Западной Африке, так как молодые люди избегают тяжелый труд с небольшим вознаграждением. Это не первая попытка улучшить положение фермеров, сообщает агентство. По данным Cocoa Barometer, производители получают лишь 6,6% от рыночной цены плитки шоколада.

«Это несправедливо, что те, кто потребляет шоколад, устанавливают на него цены. Цену должны устанавливать производители», — заявил фермер Куаку Кинимо.

На встрече, которая состоится 3 июля, стороны обсудят детали соглашения. По предварительному плану, минимальная цена за тонну какао будет составлять 2600 долларов США.