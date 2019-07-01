Москва, , 14:27 — REGNUM

В рамках программы по оптимизации бизнеса американский концерн Ford планирует уволить 12 000 сотрудников. Об этом пишет газета «Ведомости».

Увольнение (cc) geralt

В основном сотрудники будут уволены в подразделениях компании в Германии, России и Великобритании. Всего Ford планирует закрыть 18 производственных предприятий, среди которых есть три российских завода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский концерн в конце марта 2019 года объявил о завершении производства легковых автомобилей в России. К настоящему моменту Ford закрыл в России заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а контроль за производством в Елабуге передал своему российскому партнеру группе «Соллерс». В американской компании объяснили такой шаг убыточностью производства на территории России.

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