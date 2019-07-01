Шиес, Архангельская область, , 14:14 — REGNUM

Инвестор проекта экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк» продолжает реализацию политики полной открытости для населения, экологических организаций и журналистов. В частности, 29 июня в Шиесе прошла выездная инспекция с участием представителей общественности, а также сотрудников министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для проведения геодезических замеров участка, арендованного у ОАО «РЖД». Об этом сообщается на официальном сайте ООО «Технопарк».

В состав рабочей группы, посетившей станцию Шиес, вошли начальник управления государственного надзора министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Максим Алешинцев, представители экологических организаций, в том числе член комитета спасения Печоры Александр Сладкоштиев, экоактивисты из г. Котласа, а также геодезисты, инженеры и другие специалисты.

Во время инспекции был произведен осмотр с установлением координат по углам арендованного лесного участка Яренскоголесничества Урдомского участкового лесничества (участок Шиесское) по четырем точкам. По результатам замеров участка рабочая группа подготовила акт осмотра территории. Результаты обследования будут обработаны в течение двух недель.

Ранее в рамках программы открытости, инвестором проекта экотехнопарка был запущен единый номер информационного центра, по которому любой желающий может позвонить по телефону на бесплатный номер 8−800−511−18—42 и задать свои вопросы специалистам ООО «Технопарк» относительно деталей проекта, этапов строительства, технологий и материалов и экологической безопасности объекта.

В дальнейших планах компании — реализация инициативы ООО «Технопарк» помочь региону оптимизировать процессы обращения с ТКО и ликвидировать большоеколичество несанкционированных свалок, а также создание и эксплуатация экотехнопарка «Шиес» в качестве современной площадки для обращения с отходами без вреда для окружающей среды и при полном соблюдении российского законодательства.