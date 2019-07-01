Сеул, , 14:43 — REGNUM

Южная Корея заняла третье место в рейтинге развивающихся стран по объему инвестиций на фондовом рынке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей тайваньской компании Yuanta Securities.

Согласно результатам исследования, в первой половине 2019 года иностранные инвесторы приобрели на рынке Индии акции компаний на сумму $11,41 млрд, что является самым большим показателем среди развивающихся стран мира.

Известно, что по объему инвестиций на фондовом рынке за Индией следует Индонезия с показателем в $4,32 млрд, Южная Корея — с показателем в $4,3 млрд, Тайвань — с показателем в $2,93 млрд, Таиланд — с показателем в $1,32 млрд, Вьетнам — с показателем $427 млн, Пакистан — $480 млн.

Известно, что инвестиции в Индию начали расти с февраля 2019 года. В марте текущего года объем инвестиций в страну достиг отметки в 6,14 млрд.

В первой половине года индекс индийского фондового рынка вырос на 9,8%, Индонезии — на 2,6%, Южной Кореи — на 4,6%.

Известно, что в январе 2019 года иностранные инвесторы приобрели акции южнокорейских компаний на сумму $3,65 млрд, в феврале — на сумму $615 млн, в марте — на сумму $262 млн, в апреле — на сумму $2,25 млрд.

Кроме того, в первом полугодии 2019 года больше всего акций было распродано тайваньских компаний на сумму $8,91 млрд. Затем идут Таиланд с отметкой в $5,64 млрд, Южная Корея — с отметкой в $3,76 млрд, Филиппины — с отметкой в $1,21 млрд и Индия — с отметкой в $622 млн.