Париж, , 14:03 — REGNUM

Согласно данным комитета французских автопроизводителей, опубликованным 1 июля, автомобильный рынок Франции упал на 8,4% в июне 2019 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что продажи автомобилей Peugeot, Citroën, DS и Opel в июне упали на 10,9%, в то время как Renault — на 11,7%.

По данным комитета французских автопроизводителей, в прошлом месяце во Франции было выпущено в общей сложности 230 967 новых легковых автомобилей против 252 216 в июне 2018 года. За первые шесть месяцев 2019 года французский рынок упал на 1,83%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апрель 2019 года во Франции было продано 88 197 новых автомобилей, а падение автомобильного рынка страны составило 0,4%.

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