Челябинск, , 13:42 — REGNUM

В Челябинске врио главы города Наталья Котова подвергла критике ситуацию с ремонтом подземных переходов на Площади Революции. Жёсткие слова прозвучали 1 июня на аппаратном совещании в мэрии, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Сейчас одна из двух лестниц у каждого выхода перекрыта. Подрядчик заявляет, что идёт ремонт. Такую же информацию на совещании протранслировал вице-мэр Сергей Авдеев. Чиновник отметил, что работы должны завершиться к 30 сентября, но возможно, что их закончат раньше.

При этом Наталья Котова выразила сомнение в том, что работы получится закончить раньше срока. По её словам, деятельности подрядчика там практически не видно.

Если фирма не активизируется, то ей грозит расторжение контракта. Ход работ находится у мэрии на контроле.