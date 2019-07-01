Сеул, , 13:48 — REGNUM

К 2023 году министерство по морским делам и рыболовству Южной Кореи намерено заменить старые рыболовные судна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Обыкновенный кальмар © Hans Hillewaert

По их словам, два океанических судна для добычи кальмаров будут построены на верфи Каннам, расположенной в районе Саха-гу города Пусана. Известно, что данные судна будут построены при поддержки Фонда безопасности.

«Мы намерены заменить рыболовные судна, которым более 40 лет. По предварительным данным, проект оценивается в 170 млрд вон (~$147,04 млн)», — сообщили представители министерства.

Известно, что построенные судна будут использоваться для добычи кальмаров в юго-западной части Атлантического океана.