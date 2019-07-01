Душанбе, , 13:20 — REGNUM

Новые возможности для расширения сотрудничества обсудили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава ЕБРР высоко оценил роль главы Таджикистана в успешной реализации экономической политики, внедрении реформ и развитии страны в целом. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, транзитной инфраструктуры, частного сектора, а также увеличение объемов финансирования и выделения грантовых средств.

Отметим, в 2019 году при финансировании ЕБРР в Таджикистане реализуется 22 инвестиционных проекта на сумму $520 млн. Всего стороны уже реализовали 127 проектов на общую сумму $755 млн.

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