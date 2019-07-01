Сеул, 1 июля 2019, 13:04 — REGNUM
В столице Южной Кореи пройдет международная бизнес-выставка Global Business Sourcing Fair. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.
По данным источников, пятая выставка состоится в выставочном комплексе COEX, расположенном в районе Каннам-гу, в период с 21 по 22 августа.
Global Business Sourcing Fair — выставка, ориентированная на поддержку малых, средних и венчурных предприятий и направленная на расширение их экспорта за границу.
Известно, что в международной выставке примут участие более 200 зарубежных компаний, работающих в шести направлениях, в том числе в сфере красоты, здоровья, товаров для дома, электроники.
Также в рамках выставки пройдут различные конкурсы, конференции, лекции и другие мероприятия.