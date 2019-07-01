Казань, , 12:55 — REGNUM

В Татарии гибель озимых составила 39% от посевов или на площади 219 тыс. гектаров. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Озимые (cc) Pitsch

Ущерб предварительно оценивается в 1,6 млрд рублей.

До настоящего момента были подготовлены документы на экспертизу в Минсельхоз России о возмещении ущерба.

«В настоящее время проверка документов завершена, и мы надеемся получить определенную сумму финансовой поддержки», — сказал Ахметов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае министр говорил, что «погибшие культуры ни в какой степени на стоимость хлеба влияния не оказывают».

Со 2 мая 2019 года в республике действовал режим ЧС, а те площади озимых, что пострадали из-за неблагоприятной погоды, предстояло пересеять.

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По словам Ахметова, в цене хлеба стоимость муки составляет лишь 15−20%. Причём по данным Татарстанстата, один килограмм муки в регионе к концу апреля 2019 года стоил 27,3 рубля, подорожав относительно этого же периода 2018 года на 12,9%.

В целом озимыми было засеяно в Татарии 561 тыс. га, из них на пшеницу приходится 428,6 тыс. га, рожь — 126,9 тыс. га, тритикале — на 5,3 тыс. га.