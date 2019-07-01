Тольятти, Самарская область, , 12:51 — REGNUM

Ожидаемого роста стоимости на Lada XRay и Lada 4×4 с 1 июля 2019 года не произошло. Об этом со ссылкой на менеджеров двух дилерских компаний сообщают «Ведомости».

Тем не менее информация о подорожании моделей Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus подтвердилась. Компания «АвтоВАЗ» подняла стартовые цены на Lada Vesta и Lada Granta (в кузове седан) на 0,8% и 1,1% соответственно. Немного больше может вырасти цена на Lada Largus. Авто подорожает на 0,2−1,5% в зависимости от конфигурации кузова и комплектации.

Как сообщало ИА REGNUM, последнее повышение ценника на автомобили «АвтоВАЗ» производил 1 января 2019 года. Причиной роста цен тогда послужило увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

Читайте также: Назван регион РФ, лидирующий по продажам автомобилей Lada Granta