Киев, , 12:48 — REGNUM

Хотя первые разведанные еще во время СССР на Украине крупные энергетические месторождения действительно истощены, наше государство до сих пор остается страной, богатой на нефть и газ.

Об этом пишет украинская газета «Зеркало недели» (выпуск №25, 27 июня — 5 июля).

Как утверждается в материале, неразведанные углеводородные ресурсы в нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 млрд тонн условного топлива ‑ и это по самым осторожным прогнозам. А запасы нетрадиционных видов углеводородов, отмечает издание, на Украине вообще колоссальны.

Газета ссылается на оценку специалистов Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, сформированную после оценки ресурсной базы вместе со специалистами НАНУ (Национальной академии наук Украины).

«По самым осторожным выводам, неразведанные традиционные углеводородные ресурсы в восточном, западном и южном нефтегазоносных регионах Украины составляют более 5 млрд т условного топлива, а это вдвое больше накопленных разработок. Есть еще колоссальные запасы нетрадиционных видов углеводородов — сланцевого газа и нефти, метана угольных месторождений, газогидратов Черного моря», — отметил проректор по научно-педагогической работе Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Сергей Куровец.

Специалист подчеркнул, что на сегодняшний день наибольшую перспективу для освоения имеют глубокие горизонты Восточного нефтегазоносного региона Украины. В частности, на Мачухском месторождении из глубины 7 тыс. метров получен приток газа с суточным дебитом в 1,2 млн кубометров.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальной информации, в прошлом году Украина добыла 21 млрд кубометров газа, при этом 90% объемов бурения пришлось на восточный нефтегазоносный регион, где подавляющее большинство запасов газа сосредоточено на глубине более 3 км.

В конце мая «Нафтогаз Украины» и его дочерняя компания «Укргаздобыча» подписали меморандум о взаимопонимании с американской компанией Halliburton. Согласно этому документу, буровые работы компании Halliburton позволят увеличить добычу газа на 2 млрд кубометров в течение следующих 10 лет.

До этого, в начале мая, «Укргаздобыча» пожаловалась на истощенность эксплуатируемых месторождений и попросила дать новые площади для увеличения добычи — месторождения, которые находятся на начальной и средней стадиях разработки с начальными давлениями.