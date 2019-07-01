Тольятти, Самарская область, , 12:30 — REGNUM

Тольяттинское автопредприятие «АвтоВАЗ» с 1 июля поднимает цены на все модификации автомобилей Lada Vesta и Lada Granta, исключая версии Cross. Удорожание составит 5 тыс. рублей, заявил представитель компании.

«Подорожали все Vesta и Granta, кроме версий Cross, на 5 тыс. рублей», — цитирует представителя «АвтоВАЗа» РИА Новости.

Согласно прайс-листам, опубликованным на портале компании, в базовой комплектации Lada Vesta теперь будет стоить 599,9 тыс. рублей, универсал — 681,9 тыс. рублей. Стоимость Lada Granta составит 439,9 тыс. рублей в базовой комплектации или на 1,15% больше, чем ранее.

Напомним, в начале 2019 года в связи с увеличение НДС с 18% до 20% подорожал весь модельный ряд выпускаемых предприятием автомобилей на 2,5−3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня стало известно о предполагаемом росте розничных цен на все автомобили «АвтоВАЗа». По словам дилеров компании, меры связаны с ростом инфляции, а предполагаемое увеличение стоимости могло составить от 1% до 4%.

До настоящего времени самым бюджетным вариантом для покупателей был автомобиль Granta, которую можно было приобрести от 434,9 тыс. рублей.