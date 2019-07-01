Чебоксары, 1 июля 2019, 12:23 — REGNUM
В чувашском Ядрине, где многодетным семьям предоставили земельные участки с бесхозными ветхими строениями и сооружениями, ведутся кадастровые работы по формированию дополнительно 20 земельных участков для предоставления семьям, которые ранее отказались от получения захламленных участков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
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Администрация Ядрина предоставила 94 многодетной семье земельные участки, расположенные в городе, под индивидуальное жилищное строительство. В ходе прокурорской проверки было установлено, что некоторым многодетным семьям предоставлены «неблагоустроенные земельные участки, на отдельных участках имелись бесхозные ветхие строения и сооружения», в связи с чем в адрес главы администрации Ядрина внесено представление
В настоящее время по требованию прокуратуры специализированной организацией ведутся кадастровые работы по формированию дополнительно 20 земельных участков для предоставления семьям, которые ранее отказались от получения «захламленных участков», говорят в надзорном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе отдельным многодетным семьям предложили «участки с лесом и капитальными строениями»: к примеру, бывшее здание овощехранилища занимает три предлагаемых участка, а некоторым выделили участки, занимающие грунтовую дорогую. Администрация предложила многодетным матерям самостоятельно очистить участки от насаждений и от строений.
Напомним, согласно закону, земельные участки предоставляются в собственность многодетным семьям бесплатно исходя из наличия участков, не занятых зданиями, сооружениями и не обремененных правами третьих лиц.