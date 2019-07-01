Казань, , 12:22 — REGNUM

В Татарии по новой схеме финансирования «долевого» жилищного строительства, которая стартовала в России с 1 июля 2019 года, начали работать десять банков. Всего с застройщиками в рамках проектного финансирования с использованием эскроу-счетов будут взаимодействовать 18 банков, а по «долевому закону» №214 в республике работают 87 строительных компаний. Вопросы перехода на новую схему финансирования обсудили на совещании, которое прошло 1 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, с сегодняшнего дня в России начали действовать новые правила работы с деньгами долевых участников. Застройщики должны перейти на проектное финансирование: долевые деньги аккумулируются на специальных эскроу-счетах, с которых получить средства компании могут лишь после выполнения взятых на себя обязательств, а строить должны на заемные у банка деньги. Достроить по старой схеме разрешат только те объекты, что соответствуют минимальным параметрам по числу уже заключённых долевых договоров и степени готовности самого дома, или комплекса.

Совещание в Татарии прошло в режиме видеоконференцсвязи, его провёл глава региона Рустам Минниханов. В конце совещания он предложил обобщить весь имеющийся российский опыт использования эскроу-счетов: «Сегодня использование счетов эскроу — это уже образ жизни. Строители должны работать, жилье должно строиться, поэтому необходимо сделать все необходимое для этого процесса».

По словам главы республиканского минстроя Ирека Файзуллина, на сегодня свыше 200 участников строительного рынка объединены в единый мессенджер для того, чтобы «оперативно обмениваться нормативными правовыми актами, экспертными мнениями на возникающие вопросы».

К 1 июля 2019 года в Татарии в долевом сегменте работают 87 застройщиков, которые ведут строительство 230 многоквартирных домов.