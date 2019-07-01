Санкт-Петербург, 1 июля 2019, 12:16 — REGNUM
Инициативу правительства можно только поддержать, но многие недобросовестные участники рынка не будут выполнять новые правила, требуется повышать финансовую грамотность граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов.
Как сообщалось ранее, с 1 июля процентные ставки не могут превышать 1% в день (365% годовых), а предельная размер выплат ограничивается 300% от суммы кредита (сам кредит и не более 200% начисленных платежей). Это второй этап введения ограничений в сфере микрозаймов, ранее ставка была зафиксирована на уровне 1,5% в день.