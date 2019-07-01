Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM

Инициативу правительства можно только поддержать, но многие недобросовестные участники рынка не будут выполнять новые правила, требуется повышать финансовую грамотность граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 1 июля, адвокат Юрий Баринов, комментируя вступление в силу новых правил выдачи микрозаймов.

Как сообщалось ранее, с 1 июля процентные ставки не могут превышать 1% в день (365% годовых), а предельная размер выплат ограничивается 300% от суммы кредита (сам кредит и не более 200% начисленных платежей). Это второй этап введения ограничений в сфере микрозаймов, ранее ставка была зафиксирована на уровне 1,5% в день.

«Инициативу правительства можно только приветствовать. Но также нет сомнений в том, что недобросовестные участники рынка не будут добровольно выполнять эти правила. Совсем недавно, уже после вступления в силу правил, ограничивающих ставку 1,5% в день, предлагались договоры, в которых фигурировала ставка в 1200% годовых, то есть более 3% в день.

Требуется повышение финансовой грамотности граждан. Они должны знать об этом законе и понимать, что любые ставки, превышающие предельный уровень, незаконны. Сейчас граждане нечасто обращаются с такими проблемами в суд, а между тем в суде действуют законы, а не договоры на незаконных условиях», — отметил Юрий Баринов.