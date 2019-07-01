Даллас, США, , 12:26 — REGNUM

Магазин-кофейня Our Home Foodieum, расположенный во втором терминале международного аэропорта Инчхон и находящихся под управлением компании Our Home, удостоен гран-при премии Airport Food & Beverage Award (FAB). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, магазин получил награду «Airport Foodhall of the Year» по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Церемония награждение состоялось 28 июня в Далласе, штат Техас.

В этом году представители жюри выбирали лучших из лучших среди 302 мировых компаний в 17 категориях.

Известно, что ранее, в 2017 году, другой магазин данной компании, расположенный в первом терминале международного аэропорта Инчхон также был удостоен премии Airport Food & Beverage Award. В 2017 году магазин получил награду «Airport Foodcourt of the Year».

Магазин-кофейня Our Home Foodieum был открыт во втором терминале международного аэропорта в январе 2018 года, а количество посетителей достигло 3 млн человек.

Airport Food & Beverage Award — премия, организованная туристическим журналом Moodie Davitt Report и журналом The Foodie Report.