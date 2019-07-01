Хабаровск, , 11:46 — REGNUM

Двести миллионов тонн нефти прокачала компания «Транснефть — Дальний Восток» по второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-2) с начала эксплуатации. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба предприятия.

Церемония ввода ВСТО-2 в эксплуатацию состоялась 25 декабря 2012 года в Хабаровске. В символическом пуске трубопровода в эксплуатацию принял участие президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, а также президент России Владимир Путин — в режиме видеоконференции.

В настоящее время пропускная способность второй очереди транзитной системы ВСТО составляет 45 млн тонн нефти в год. Для увеличения мощности трубопровода на территории Еврейской автономной области завершается сооружение новой нефтеперекачивающей станции, в Амурской области — двух НПС, ведётся реконструкция станций. Предполагается, что к 2020 году мощность ВСТО-2 достигнет 50 млн тонн в год.

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