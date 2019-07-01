Чебоксары, , 11:36 — REGNUM

В России сегодня, 1 июля, выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы будут в новом размере, вдвое больше — 10 тысяч рублей. В Чувашии выплаты повысятся у 3,3 тыс. неработающих родителей и опекунов, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

В соответствии с указом Президента России ежемесячная выплата трудоспособным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, не работающим в связи с уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, с 1 июля 2019 года увеличена почти в два раза и составляет 10 тысяч рублей. Прежде её размер был равен 5,5 тыс. рублей.

Другие трудоспособные неработающие лица, не состоящие в близких родственных отношениях, но также ухаживающие за детьми-инвалидами или инвалидами с детства первой группы, будут получать ежемесячную выплату по уходу в прежнем размере — 1200 рублей.

«То есть приоритет в уходе за ребенком отдается близким родственникам. В Чувашской Республике выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы получают 3141 родитель (усыновитель) и 126 опекунов (попечителей)», — говорят в ведомстве.

Сколько именно родителей и опекунов в Чувашии, ухаживающих за детьми-инвалидами, будут получать выплаты в прежнем размере, не сообщается.

Напомним, пенсионеры, работающие россияне и лица, получающие пособие по безработице, не имеют права на ежемесячную выплату, поскольку имеют доход в виде зарплаты, пенсии или пособия. При этом срок ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы засчитывается ухаживающему в страховой стаж, если человек выйдет на работу.