Нур-Султан, , 11:46 — REGNUM

Многие рестораны Алма-Аты, Нур-Султана и Чимкента скрывают свои доходы и численность персонала. Об этом заявил директор департамента налоговой методологии комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Жаныбек Нуржанов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, комитет государственных доходов выполнил дистанционный контроль исполнения налоговых обязательств ресторанами. В результате проверки выяснилось, что 164 ресторана Нур-Султана не отражают в налоговой отчетности свои доходы.

Кроме того, многие рестораны не имеют контрольно-кассовых машин (ККМ). Организации, которые имеют ККМ, выбивают чеки очень редко — до одного раза в месяц. В Алма-Ате 275 ресторанов не отражают доходы в налоговой отчетности, в Чимкенте — 85. Таким образом, 524 ресторана в трех городах Казахстана скрывают свои доходы.

Напомним, 24 мая в комитете государственных доходов Казахстана заявили, что налоговой амнистией в Казахстане смогут воспользоваться 1,39 млн физических лиц. Сумма пени, подлежащая списанию, составит 7 млрд тенге ($18,5 млн по курсу на 24 мая 2019 года).

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