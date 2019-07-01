Сеул, , 11:45 — REGNUM

Представители южнокорейской стоматологической клиники Zeah Dental Clinic (ZDC) подписали меморандум о взаимопонимании с представителями Ассоциации корейцев Таиланда (Korean Association in Thailand). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Цель данного документа — внести социальный вклад в жизнь корейцев, проживающих на территории Тайланда.

Согласно данному соглашению, специалисты стоматологической клиники Zeah Dental Clinic будут оказывать медицинскую помощь корейцам, проживающим в Таиланде, а также предоставлять необходимые средства личной гигиены для полости рта.

Ассоциация корейцев Таиланда — организация, деятельность которой направлена на развитие тайских корейцев как части народа Таиланда. На данный момент в Ассоциации состоит 25 тыс. человек.

«Интерес к Таиланду значительно вырос за счет распространившейся южнокорейской музыкальной волны «халлю», соглашения о свободной торговле между странами, а также политики и возможности иметь несколько гражданств», — сообщили представители Ассоциации корейцев Таиланда.