Абуджа, , 11:35 — REGNUM

Специальная правительственная комиссия Нигерии рекомендовала президенту страны Мухаммаду Бухари подписать знаковое соглашение о свободной торговле в Африке в преддверии ключевой встречи лидеров африканских стран, передает Daily Monitor Uganda.

Комиссия была сформирована Бухари в марте прошлого года для оценки воздействия Африканского континентального соглашения о свободной торговле (AfCTA) на экономику страны после того, как Нигерия внезапно отказалась от подписания соглашения, принятого большинством африканских стран.

«Наши отчеты показывают, что в целом Нигерии следует рассмотреть вопрос о присоединении к AfCFTA», — заявил председатель комиссии Десмонд Гобадия после представления официального отчета.

Торговое соглашение «предоставляет огромные возможности для производственных и сервисных компаний Нигерии для расширения деятельности по всей Африке», сказал Гобадия.

Тем не менее, комиссия рекомендовала Бухари отложить «либерализацию» и ратификацию соглашения, которое откроет рынки Нигерии для континента, чтобы решить потенциальные «негативные последствиями» соглашения.

«AfCFTA не без значительных рисков», — говорится в сообщении экспертов, которые предупреждают, что сделка может привести к увеличению контрабанды и злоупотреблению ярлыками «правила происхождения» на продуктах.

«Риск заключается в том, что это даст стимул для торговцев замаскировать товары, импортируемые из-за пределов континента, под товары, произведенные в Африке», — говорится в докладе.

Континентальный пакт, официально вступивший в силу в прошлом месяце, представляет собой амбициозный план Африканского союза (АС), направленный на интеграцию и стимулирование внутриафриканской торговли, сообщает издание.

Нигерия была одним из ключевых сторонников этого плана в течение нескольких лет, но неожиданно аннулировала соглашение в марте прошлого года, за несколько дней до того, как другие африканские страны одобрили этот документ на саммите в Руанде.

Требуя больше времени для рассмотрения возражений со стороны бизнеса и профсоюзов, Бухари вместо этого сформировал группу с привлечением представителей различных отраслей промышленности по всей стране для оценки влияния соглашения на Нигерию.

«Наша позиция очень проста, мы поддерживаем свободную торговлю», — сказал Бухари, — «пока она честна и ведется на справедливой основе».