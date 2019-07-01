Курган, , 11:28 — REGNUM

В Курганской области доля площади жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, составляет 42,4%. Это значительно ниже среднего показателя по России, который составляет 67.16%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Жилищный фонд Курганской области по состоянию на 1 января 2019 года — это 21,3 млн кв. м общей площади. В среднем на одного жителя приходится 25,6 кв. м общей площади. В городских поселениях расположено 13,1 млн. кв. м жилищного фонда (61,3%).

На территории Курганской области 60% площади жилищного фонда оборудовано водопроводом, 55,3% — канализацией, 65,6% — отоплением, 88,4% — газом, 43% — горячим водоснабжением, 46,3% — ваннами (душем), 3,8% — электроплитами.

Большинство жилых домов в Курганской области было построено в 1971 — 1995 годы. В настоящее время в городской местности преобладают кирпичные и панельные дома, на долю которых приходится 65,6% общей площади жилых помещений. В сельской местности 63,4% жилищного фонда составляют деревянные дома.

В частной собственности находится 94,2% жилья находит в частной собственности. Удельный вес ветхого жилья в Зауралье составил на 1 января 2019 года почти 11%. аварийного — почти 4%.