1 июля 2019 | Время чтения 6 мин

Борис Межуев, , 11:14 — REGNUM

За последний год тема водоснабжения Крыма несколько раз обретала медийную актуальность. 18 марта 2019 года на встрече с представителями общественности Крыма в Симферополе президент России выразил уверенность в том, что теперь, после решения энергетической и транспортной проблем, будут найдены и осуществлены меры, которые позволят также устранить дефицит воды на полуострове. Напомним, ранее эта, в настоящее время наиболее острая проблема Крыма, решалась за счет поступающей с территории Украины по Северо-крымскому каналу днепровской воды. В 2014 году Украина перекрыла этот водный резервуар каменной дамбой, что немедленно отразилось на состоянии крымского сельскохозяйственного комплекса. Заставить Украину отказаться от водной блокады Крыма Россия, к сожалению, не смогла.

Флаг Севастополя

20 февраля 2019 года в публикации ИА REGNUM интервью с видным гидрологом Севастополя А. П. Федоровым «Единственный вариант спасения Севастополя от засухи — снизить утечку воды», автор этих строк перечислил три предлагаемые местными экспертами варианта решения задачи обеспечения Крыма и Севастополя водой. Правительство города озабочено в первую очередь обнаружением нового водного резервуара для введения его в эксплуатацию. Бывший глава Корпорации развития г. Севастополя, известный общественный деятель и предприниматель Олег Николаев предлагал решить вопрос возвращением днепровской воды посредством политического давления на Украину, в том числе с помощью союзной России Белоруссии, контролирующей верховья Днепра. Наконец, Алексей Федоров, видя стратегическое решение проблемы в создании систем опреснения морской воды, полагал, что в самое ближайшее время можно сократить потери имеющейся воды конкретно в Севастополе за счет проведения технического и технологического аудита региональной системы водоснабжения.

30 мая 2019 года в дискуссию вступил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, человек с давними связями в Крыму и Севастополе. В своей статье «Как победить засуху» в газете «Аргументы недели» он предложил использовать для водоснабжения Крыма дополнительно примерно 3−4 кубических километра воды, взяв их из притоков Днепра. Он рекомендовал перенаправить их через Дон в Крым по трубопроводу, который следовало бы провести либо по дну Керченского пролива, либо по берегу Азовского моря. А затем при помощи реверсной подачи наполнить дополнительной пресной водой весь полуостров.

Между тем вокруг деятельности ГУП «Водоканал» в Севастополе только что возник новый скандал, и он связан с иском Прокуратуры города в адрес этой организации. Иск содержит требование прекратить сброс неочищенных вод в акваторию Черного моря в районе пляжа Хрустальный в самом центре Севастополя, что наносит явный вред экологии побережья.

Весьма вероятно, что технологическая система «Водоканала» действительно требует всесторонней проверки, как на том настаивает А. П. Федоров. С целью понять, в какой мере предлагаемый аудит мог бы способствовать реальной оптимизации систем водоснабжения в отдельных регионах России, мы обратились с этим вопросом к известному специалисту, доктору технических наук, председателю экспертно-технологического совета Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Евгению Ивановичу Пупыреву, который участвовал в аналогичной проверке Водоканала в Астрахани.

Из беседы мы поняли, что технологический и технический аудиты представляют собой несколько разные виды проверок, и что технологический аудит следует проводить только вместе с постоянным мониторингом работы системы. Осуществляется ли такой мониторинг в настоящее время руководством севастопольского «Водоканала», пока остается нам неизвестным.

— Евгений Иванович, как Вы считаете, можно ли добиться существенного снижения потерь воды, не проводя тщательный, независимый технический и технологический аудит? Если возможно, то как? Если невозможно, то почему?

— Давайте вначале различим эти два понятия: технологический и технический аудиты. Технический аудит — специальная независимая экспертиза, цель которой состоит в уточнении уровня технического оснащения предприятия. Она направлена на предупреждение случаев травматизма и повышение уровня безопасности труда.

В данном случае уместнее говорить именно о технологическом аудите. Технологический аудит предприятия представляет собой проверку технологических процессов, методов, приемов и процедур, используемых в организации, с целью оценки их производительности и эффективности

Система водоснабжения состоит из водозабора, очистных сооружений, накопительных резервуаров, водопроводных сетей. Потери воды в работающей системе водоснабжения не являются постоянной величиной. Например, в каждый момент времени потери воды на водозаборе зависят от режима работы насосов. Правильно работающий насос должен был бы закачать некоторое количество воды при данных энергозатратах, но закачивает меньше из-за неэффективного режима работы. Это можно трактовать как потери электричества, так и потери воды.

На водопроводной станции часть воды расходуется на собственные нужды, например, на промывку фильтров. Это основные потери воды. Объем этих потерь зависит от технологии, по которой построена станция, от правильной эксплуатации в соответствии с регламентом эксплуатации, от качества оборудования. В целом эти потери существенны и иногда достигают 20%, и часто трактуются как технологические затраты.

В качественно построенных накопительных резервуарах и правильно подобранном оборудовании потери, как правило, незначительны, и возникают они, в основном, при их промывке. Однако в водопроводной сети потери в неблагополучных городах могут достигать 50%. Причинами больших потерь могут быть порывы и протечки в трубах, неотлаженная работа станций подкачки, повысительных станций, отсутствие общего алгоритма управления районом и системы в целом.

По инженерной практике, суммарные фактические потери воды в системах водоснабжения неблагополучных городов могут составить до 60%. Естественно, руководство города или поселения и руководство Водоканалов эти цифры корректируют.

Обычный технологический аудит предполагает системный анализ всех составляющих системы водоснабжения после получения технических параметров всех блоков системы водоснабжения, включая технологии, проведения необходимых измерений, анализа архивов, находящихся в Водоканале. Если Водоканал не ведет постоянный мониторинг за работой всех блоков, то разовый технологический аудит не даст ожидаемого эффекта. Но только мониторинг без аудита также не позволит определить причины потерь воды. Поэтому реальное снижение потерь воды без технологического аудита системы в сочетании с постоянным мониторингом работы блоков системы водоснабжения практически невозможно.

Водоканалы в своей повседневной работе устраняют разовые аварийные ситуации, выполняют планово профилактические ремонты, но не могут разработать стратегическую программу уменьшения потерь воды, т. к. не обладают необходимыми технологическими знаниями и математическими инструментами. Даже если они и купили программное обеспечение типа Zulu, Mike Urban, Bentley, как правило они умеют только решать оперативные управленческие задачи.

— Скажите, пожалуйста, а обычно какая организация или институт инициирует технологический аудит водоснабжения?

— На этот вопрос нет однозначного ответа. Интересантом аудита может выступать как, собственно, сам Водоканал, или же городская администрация, так и сторонняя организация, которая хочет купить или проверить Водоканал. В любом случае, какая бы организация ни инициировала проведение аудита, реальный эффективный результат будет только в том случае, когда Водоканал предоставит объективные данные за необходимый отрезок времени.

— Что известно о результатах аудитов водоканалов Нижнего Новгорода, Астрахани и других городов? Какие могут быть последствия проведения технического аудита? Почему их проведение сталкивается с трудностями и как эти трудности могут быть преодолены?

— Результаты аудитов, как правило, являются служебной информацией. Например, мы проводили аудит водоканала Астрахани по заказу крупного водного оператора, и результаты были переданы заказчику. Мы обладаем всеми необходимыми инструментами для проведения технического аудита, но в любом случае результаты передаются заказчику на его усмотрение.

— Была ли выполнена соответствующая работа в Ульяновской области? Если была, то какие она дала результаты?

— Мне эти данные неизвестны.