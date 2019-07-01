Нур-Султан, , 11:22 — REGNUM

Министерство культуры и спорта Казахстана планирует создать на территории студии «Казахфильма» специальную экономическую зону (СЭЗ). Об этом 1 июля заявила директор департамента юридической службы ответственный секретарь министерства Кумис Сеитова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, киностудию «Казахфильм» планируется модернизировать в кинофабрику или производственный цех. «Но, ни в коем случае, не как распределитель денег. До 2019 года была такая ситуация: мы отправляем деньги в «Казахфильм», а «Казахфильм» распределяет эти деньги и у себя же снимает», — отметила Сеитова.

Она считает, что эта форма организации съемки фильмов является не самой эффективной с точки зрения распределения денежных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель союза кинематографистов республики Ермек Турсунов обсудили развитие кинематографа. Глава государства призвал повысить качество казахстанского кино.

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