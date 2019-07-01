Вашингтон, , 10:58 — REGNUM

В мае 2019 года на мировом авторынке было реализовано на 7% меньше легковых и легких коммерческих автомобилей, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Таким образом, в мае 2019 года в мире было реализовано около 7,6 млн автомобилей. За первые пять месяцев 2019 года в мире было продано около 37,3 млн машин, что на 6,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Первое место по продажам автомобилей в мае 2019 года продолжает занимать Китай. Там в мае было продано около 1,9 млн машин, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Падение спроса на авто в КНР происходит одиннадцатый месяц подряд. Причиной этого является снижение экономического роста страны в целом, а также торговые споры с Соединёнными Штатами.

Второе место по величине авторынка занимает США с показателем 1,6 млн авто, что соответствует результату мая 2018 года. Тройку лидеров замыкают авторынки стран Западной Европы. За месяц здесь уровень продаж не изменился и составили около 1,5 млн машин.

Далее идут авторынки стран Восточной Европы (345,4 тыс. ед.), Южной Америки (268,8 тыс. ед.), Японии (391,4 тыс. ед.), Канады (201,5 тыс. ед.) и Южной Кореи (150,1 тыс. ед).

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