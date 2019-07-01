Москва, , 10:47 — REGNUM

Чаще всего ипотеку в России берут заемщики в возрасте 30—39 лет. За январь-май 2019 года выдано 45% всех ипотечных кредитов, сообщили в ОКБ.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На втором месте среди основных ипотечных заёмщиков в РФ — граждане в возрасте 40—49 лет (23%). На третьем — заёмщики в возрасте 26—29 лет и в возрасте 50—59 лет (14% и 10% соответственно).

Реже всего берут ипотечные кредиты молодые люди младше 25 лет (6%) и российские граждане старше 60 лет (3%).

Отмечается, что средний размер ипотечного кредита за год вырос на 12% и по данным на 1 июня 2019 года мая составил 2,21 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года первый зампред Банка РоссииДмитрий Тулин заявил, что ЦБ намерен добиться снижения ставок по ипотечным кредитам до 8% уже в ближайшие несколько лет

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