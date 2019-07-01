Тюмень, , 10:33 — REGNUM

В Тюменской области вьетнамская компания TH true milk ищет площадку для инвестиций в 17 млрд рублей. Иностранные производители молочной продукции рассмотрели земельные участки для реализации проекта в Сорокинском и Сладковском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области».

На встрече с председателем правления корпорации «ТН» Тхай Хыонгом достигнута договоренность о дальнейшей проработке проекта. Вьетнамские инвесторы намереваются построить четыре молочно-товарных комплекса, с численностью дойных коров в 24 тысячи, и завод по переработке молока. Будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Из открытых данных известно, что TH Group, к которой относится TH true milk уже реализует инвестиционные проекты в Калужской области, Подмосковье и Башкирии.

TH Group основана в 2009 году совладелицей Северо-Азиатского коммерческого банка Тхай Хыонг. В состав корпорации входят молочные фермы, заводы по переработке молока. Компания занимает более 30% молочного рынка Вьетнама.