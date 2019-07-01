Москва, , 10:18 — REGNUM

Сегодня, 1 июля, в России прекращает свое действие Соглашение о стабилизации рынка топлива с десятью российскими нефтяными компаниями. Могут быть локальные инциденты с независимыми АЗС где-то в регионах, однако, ожидать резкого скачка цен не стоит повсеместно, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, у правительства России достаточно рычагов, чтобы понудить ВИНК (вертикально интергированные нефтяные компании) сдерживать цены на бензин, как на бирже, так и в рознице на своих сетях АЗС.

«Рост цен на топливо будет на уровне инфляции. Соглашение носило джентельменский характер и на сегодняшний день потребность в нем отпала», — считает политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сдерживание цен на топливо в России продолжится после завершения соглашения нефтяников с правительством, скорее всего, в сентябре 2019 года.

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