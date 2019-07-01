Москва, , 10:07 — REGNUM

Рубль 1 июля будет пользоваться благосклонностью рынков на старте недели. Мировые индексы взлетели с огромным «гэпом» вверх после договорённостей США и Китая на G20, косвенно этот результат помог и росту нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента образования Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

А президент России Владимир Путин стал не просто важным, но по сути главным ньюсмейкером саммита «большой двадцатки», что отмечают даже известные отнюдь не пророссийской позицией американские издания. Российскому лидеру во многом удалось переориентировать переговоры с Трампом с тупиковой политической волны на куда более перспективную тему обоюдно полезных торговых отношений — что уже само по себе дало рублю поддержку психологическую.

«Плюс в чисто практической плоскости, заявления Путина должны бы прочно поработать на продолжение восходящего движения по нефти: поскольку президент фактически с опережением снял всю интригу вокруг решений ОПЕК+ в Вене. Чётко сказав, что есть договорённость: соглашение не просто будет продлено, но и из двух главных опций по срокам, на шесть или на девять месяцев, скорее всего будет выбрано именно девять месяцев», — предполагает эксперт.

Явный позитив на нефтяном фронте, в сочетании с такими долгосрочными факторами, как ожидающееся понижение ставок ФРС этим летом (а значит, и относительная слабость доллара, и низкая доходность американских казначеек), и активный интерес инвесторов в связи с этим к активам развивающихся рынков, на фоне которых и в российские ОФЗ, и в российские акции в последнее время идёт заметный и регулярный приток капитала.

«Всё это вместе взятое даёт основания рассматривать в качестве базового сценария сперва снижение пары доллар/рубль в область ниже 62,50 руб, а затем и последующее ослабление американской валюты, возможно, до уровней, близких к отметке в 60 рублей в течение лета. Очередной заметный импульс укрепления рубля можно наблюдать уже сейчас: если не прямо в самом начале торгов 1 июля, то во всяком случае в первой половине текущей недели», — считает Удилов.

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