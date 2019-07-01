Якутск, , 10:05 — REGNUM

Компания «Водоходъ» уже в ближайшие два года получит два новых судна для арктических круизов. Возводить корабли по проекту РФ будет финская компания Helsinki Shipоссииyard Oy.

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Как уточнил вице-председатель Арктического экономического союза Теро Ваурасте, первое экспедиционное судно ледового класса по проекту компании «Водоходъ» для организации круизов по Арктике будет построено осенью 2021 года, ещё через год будет завершено строительство второго судна, сообщает ТАСС. Соответствующее соглашение было подписано в середине июня. В настоящее время предпроектные работы по экспедиционным судам находятся на завершающей стадии.

Суда будут использоваться на северных реках, кроме того, они смогут курсировать по Севморпути. Стоимость каждого судна, рассчитанного на 150−160 человек, превышает 100 млн евро.

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