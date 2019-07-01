Сеул, , 10:05 — REGNUM

Южнокорейский производитель алкогольных напитков Hite Jinro представил свою продукцию в Париже и Лондоне. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 29 июня представители компании открыли в Париже pop-up магазин «Korea Spirit 2019», а ранее, 23 июня организовали мероприятие в одном из лондонских клубов под лозунгом «A Midsummer Night’s Jinro».

«Мы предоставили прекрасную возможность жителям Европы ознакомиться с южнокорейской продукцией. Это отличная возможность продвинуться на европейский рынок», — сообщили представители компании.

Известно, что в мае 2019 года продажи южнокорейского пива Hite Jinro в Европе, включая Великобританию, Францию, Германию и Россию, увеличились на 66,4%, а соджу — на 50,3%.

Кроме того, за три года объем продаж пива компании на европейском рынке увеличился на 60,7%, до $2,72 млн, а объем продаж соджу — на 28,3%, до $1,29 млн.

Известно, что в pop-up магазине в Париже была представлена продукция таких торговых марок компании, как Hite, Chamisul, Jinro Stawberry.

Pop-up магазины — временные торговые точки, которые открываются на небольшой срок — от нескольких дней до нескольких месяцев.